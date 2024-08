Il nuovissimo smartphone SAMSUNG Galaxy Z Flip6 è in promozione su Amazon con un coupon

Tramite Amazon Italia è possibile sfruttare una promozione per un SAMSUNG Galaxy Z Flip6 con caricatore incluso. Lo smartphone è in sconto tramite un coupon da 150€(da attivare in pagina fino a esaurimento scorte, il prezzo scontato si vede solo al momento del pagamento). Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo consigliato è 1.279€. Lo sconto attuale arriva a stretto giro dalla distribuzione dello smarpthone. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.