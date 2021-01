NZXT H710 sono delle sneakers con una mini RTX 3080 montata sopra

Artifact Studios e NZXT hanno creato un paio di sneakers davvero fuori di testa: le NZXT H710. All'interno di una scarpa, infatti, le due aziende hanno nascosto un micro PC con tanto di mini GeForce RTX 3080 montata sopra. Un pelo tamarra, ma si tratta sicuramente di una scarpa che non passerà inosservata.

Premettiamo subito una cosa: non si tratta di un vero PC ma di una scarpa nella quale i creatori hanno fatto finta di inserire tutti i componenti necessari per far girare tutti i nostri videogiochi preferiti. Con una RTX 3080, forse, persino Crysis va bene. A dire la verità non si tratta nemmeno di una scarpa, dato che con quella suola difficilmente riuscirete ad andare da qualche parte.

Si tratta di un prototipo divertente che, se suscitasse sufficiente clamore, potrebbe dar vita a qualcosa d'altro. Per il momento, quindi, è solo un concept davvero estremo, pensato più per gli amanti dei led e dei neon che dello stile. Oltre alle RTX 3080 Founder's Edition sul lato esterno della suola, la scarpa ha anche dei pannelli trasparenti che consentono di vedere l'interno dell'hardware, ovvero la scheda madre, gli slot per le memorie e il raffreddamento a liquido della CPU. Questo presenta uno schermo LED perfettamente funzionante preso in prestito direttamente dai a liquido AIO Kraken di NZXT. Ce ne è un secondo anche all'esterno della scarpa, tanto per non farci mancare nulla.

Per realizzare queste NZXT H710 c'è voluta sia tanta abilità quanto coraggio. Chissà se arriverà mai il giorno nel quale potremo portarci dietro il nostro PC all'interno di una scarpa.