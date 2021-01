Hyrule Warriors: L'era della Calamità, record di vendite: è il musou di maggior successo

Hyrule Warriors: L'era della Calamità detiene il record di vendite in assoluto per quanto riguarda il genere musou, ha riferito in queste ore Koei Tecmo, svelando i suoi dati finanziari aggiornati.

Evidentemente, la partnership con The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha dato i suoi frutti in maniera netta e il gioco per Nintendo Switch, nonostante sia presente esclusivamente su tale piattaforma, risulta essere il titolo più venduto nella storia di questo particolare sotto-genere.

Le vendite totali ammontano, per il momento, a oltre 3,5 milioni di copie in tutto il mondo, risultato che non era mai stato raggiunto prima da nessun altro musou, nonostante la lunga tradizione delle serie come Dynasty Warriors e simili.

Tra le altre cose, Koei Tecmo ha riportato un trimestre di grande successo con una crescita record del 64,7% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, proprio grazie a Hyrule Warriors: L'era della Calamità in particolare. L'altro titolo di rilievo è stato Nioh 2 con 1,4 milioni di copie vendute, un ottimo risultato anche se ancora distante dai 2,5 milioni registrati dal primo Nioh. È probabile che il suo arrivo su PC e PS5 (ancora non conteggiato in questi dati) possa migliorare comunque la situazione.

