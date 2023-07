Offerte Amazon: Anno 1800 Console Edition per Xbox in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per Anno 1800: Console Edition per Xbox in versione codice download. Lo sconto segnalato è di 14€, ovvero del 35%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato di questo prodotto è 39.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto da Amazon e viene inviato subito dopo l'acquisto tramite email. Non dovete attendere la spedizione fisica.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Anno 1800 è il miglior capitolo della serie da Anno 1404. Già questo dovrebbe farvi capire che stiamo parlando di un titolo consigliatissimo agli appassionati del genere. Gli unici difetti riguardano alcuni elementi accessori della campagna single player e del gameplay, che finiscono per pesare sull'esperienza di gioco più che arricchirla. Un plauso merita invece l'interfaccia, in particolare la modalità pianificazione, che è leggibilissima, strutturata in modo intelligente e innovativa. Insomma, questa volta Blue Byte ha fatto davvero centro."