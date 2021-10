Offerte Amazon: ASUS TUF Gaming H3, cuffie wireless in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi ci propongono un paio di ASUS TUF Gaming H3, cuffie wireless a un ottimo prezzo. Lo sconto segnalato dalla piattaforma è 26.00€, ovvero il 30%.

Il prezzo tipico delle ASUS TUF Gaming H3 su Amazon è di 85.99€. Quello offerto oggi è lo sconto più grande mai apparso sulla piattaforma. Pochi giorni fa queste cuffie erano state messe in offerta a 72€, ma il prezzo è rapidamente calato a 59.99€ ed è rimasto così. Non crediamo che vi saranno ulteriori sconti per ora, quindi è un buon momento per procedere all'acquisto.

Passando ai dati tecnici, le ASUS TUF Gaming H3 sono cuffie wireless con un raggio di utilizzo di 25 metri. La batteria dura fino a 15 ore. Propone driver ASUS Essence da 50mm abbinati alla tecnologia a camera stagna di ASUS. Il connettore USB-C permette la compatibilità con PC, Mac, PS5, Nintendo Switch in modalità portatile e i dispositivi mobile. Il TUF Gaming H3 Wireless presenta controlli fisici sulle cuffie che consentono al giocatore di regolare il volume del suono, o attivare/disattivare il microfono e accendere/spegnere le cuffie con facilità. Le cuffie pesano 307 grammi. Le cuffie TUF Gaming H3 Wireless sono dotate di cuscinetti ASUS Fast Cooling in 100% pelle sintetica e memory foam ad alta capacità di ventilazione per un comfort assoluto.

