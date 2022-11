Offerte Amazon: DualSense PlayStation 5 in varie colorazioni per il Black Friday 2022

È finalmente arrivato il Black Friday 2022: gli sconti stanno arrivando da più direzioni e possiamo vedere i più interessanti proposti tramite Amazon Italia. Arrivano offerte anche sui DualSense di PlayStation 5: come potete vedere, il pad per PlayStation 5 DualSense è venduto ad un prezzo scontato in varie colorazioni. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo, oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per i DualSense è 69,99€. Il prezzo attuale è molto vantaggioso, se consideriamo che lo sconto è valido anche sulla versione nera. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023.

Il DualSense per PlayStation 5 è l'innovativo pad dotato di feedback aptico e grilletti dinamici, capaci di cambiare resistenza in base al gioco e all'azione eseguita. Ad ora lo sconto è valido sulle colorazioni bianco, nero e grey camouflage, ma nel corso delle offerte del Black Friday 2022 su Amazon potrebbero andare in sconto anche le altre colorazioni più particolari.

DualSense

