Offerte Amazon: Fire Stick 4K e 4K Max fino al 42% di sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max. Lo sconto segnalato è di 25€ per entrambi i modelli. Il prezzo pieno per i due modelli è 64.99€ e 59.99€. Lo sconto odierno non è letteralmente il più basso di sempre in quanto è a un singolo euro in più rispetto allo sconto migliore proposto da Amazon. Messa da parte questa piccola differenza, si tratta di un ottimo prezzo per questo device. È ovviamente venduto e spedito da Amazon.

Fire TV Stick 4K Max propone, rispetto al modello base, il supporto al Wi-Fi 6 e alla modalità Live View, una finestra Picture-in-picture. Entrambi i device supportano la risoluzione fino a 4K (3480x2160), il Dolby Vision HDR, dispongono di uno spazio di archiviazione da 8 GB. Il modello 4K dispone di una memoria da 1.5 GB, mentre quello 4K Max monta 2 GB. Il processore di quest'ultimo è da 1.8 GHz, con una GPU da 750 MHz, rispetto alla CPU da 1.7 GHz e alla GPU da 650 MHz del modello 4K base. Permettono di vedere film ed episodi di serie TV su Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e altre app.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Amazon Fire TV Stick 4K

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.