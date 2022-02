Horizon Forbidden West: una breve clip mostra la versione PS4

Sony ha pubblicato una breve clip di Horizon Forbidden West per mostrare in azione la versione PS4 del gioco, in modo da consentire ai giocatori di valutarne la qualità. Com'era lecito attendersi da un gioco di Guerrilla Games, nonostante l'hardware datato, sembra di trovarsi di fronte a un titolo davvero bellissimo dal punto di vista estetico, nonostante l'impatto sia naturalmente inferiore a quello della versione PS5.

Attenzione perché il video mostra proprio la versione per PS4 liscia, quindi non è la versione PS4 Pro come fatto con dei precedenti video ufficiale. In questo modo Sony ha mostrato il gioco girare su tutte le piattaforme della famiglia PlayStation con cui è compatibile. In termini di contenuti c'è poco da raccontare: premendo il tasto Play possiamo vedere Aloy correre e raggiungere quello che sembra l'ingresso del territorio di una qualche tribù. Il tutto dura meno di 20 secondi, considerando che il filmato comprende anche i loghi PlayStation all'inizio e alla fine.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Horizon Forbidden West sarà disponibile a partire dal 18 febbraio 2022 per PS4 e PS5.