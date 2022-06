Offerte Amazon: Kindle in sconto, in colorazione bianca e nera

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Kindle, nel suo modello base, in colorazione bianca o nera, con e senza pubblicità. Lo sconto è di 20 euro. Il prezzo consigliato dei Kindle nel modello base cambia di dieci euro a seconda del modello, con o senza pubblicità. La pubblicità appare unicamente come salvaschermo quando il dispositivo è bloccato o in standby. Non si tratta di nulla di invasivo. I prodotto sono venduti e spediti da Amazon.

Questo Kindle offre uno schermo antiriflesso da 167 ppi, con tecnologia ad inchiostro, per leggere come sulla carta stampata. La luce frontale è regolabile per leggere in qualsiasi condizione di luce. La batteria dura settimane con una sola ricarica.

Kindle

