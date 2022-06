Sony PlayStation fonda una nuova divisione software business in Cina

Sony Interactive Entertainment ha fondato una nuova divisione di Software Business Development con base in Cina, evidentemente per rafforzare la presenza di PlayStation in tale area che si sta rivelando particolarmente strategica per il futuro del brand.

La nuova sezione viene definita "System Development Department 4" ed è descritta come una divisione stabilita sotto il Platform Software Department del quartier generale della sezione Platform Experience Software Development. A capitanare questo nuovo dipartimento Sony c'è Sean Kelly, mentre gli altri manager sono Momoko Nakatani, Taichi Okabayashi e Yosuke Konishi.



Kelly era già stato posto al vertice del business in Cina, dunque si tratta di personale già piuttosto consolidato sul territorio. Il senso di questa manovra è da ricercare nella crescente importanza del mercato cinese per PlayStation: la Cina rappresenta il sesto mercato per rilevanza tra quelli in cui opera PS5 e, dopo 72 settimane dal lancio, le vendite della nuova console sono superiori di 2,7 volte a quella registrate da PS4 nello stesso periodo di tempo.

Inoltre, anche la spesa media per utente e gli abbonamenti a PlayStation Plus sono più alti su PS5 in Cina rispetto a quanto visto nella generazione precedente. A conferma di questa importanza del mercato cinese per Sony arriva dunque anche la creazione di questa nuova divisione, che punta a costituire un punto di riferimento importante per PlayStation in tale area dal punto di vista operativo.

Considerando anche altre iniziative come il China Hero Project e l'incremento vertiginoso di progetti videoludici provenienti dalla Cina, possiamo aspettarci un notevole aumento non solo del business di PlayStation in Cina, ma anche di giochi cinesi sui mercati occidentali, probabilmente.