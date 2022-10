Offerte Amazon: LEGO Star Wars AT-ST di Hoth con varie minifigure con gli sconti Esclusivi Prime

Sono finalmente iniziate le Offerte Esclusive Prime che permettono agli abbonati Amazon Prime di sfruttare una serie di promozioni per i giorni 11 e 12 ottobre 2022. Vi proponiamo quindi uno sconto per un set LEGO Star Wars AT-ST di Hoth con Minifigure di Chewbacca e Droide. Lo sconto segnalato è di 20€ circa, ovvero del 40%. Il prezzo consigliato per LEGO è 49.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre proposto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo set contiene il primissimo modellino AT-ST della Battaglia di Hoth in mattoncini LEGO del film di Star Wars: L'impero colpisce ancora: è dotato di cabina di pilotaggio accessibile dal portello, tetto apribile, testa girevole azionata da una rotellina, 2 shooter a molla e gambe snodabili. Contiene 3 minifigure LEGO Star Wars: Chewbacca con decorazione a tema neve, Pilota dell'AT-ST di Hoth e soldato ribelle di Hoth; ognuno con le proprie armi, ma anche un personaggio LEGO Imperial Probe Droid.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Modellino LEGO AT-ST della Battaglia di Hoth

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.