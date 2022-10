Offerte Amazon: monitor Samsung 34 pollici 21:9 in 1440p e 75 Hz, con gli sconti Esclusivi Prime

Sono finalmente iniziate le Offerte Esclusive Prime che permettono agli abbonati Amazon Prime di sfruttare una serie di promozioni per i giorni 11 e 12 ottobre 2022. Vi proponiamo quindi uno sconto per un monitor Samsung da 34 pollici in 21:9 a 1440p e 75 Hz. Lo sconto segnalato è di 163€. Il prezzo consigliato per questo modello è 443€, anche se di norma il monitor si trova a qualche decina di euro in meno. Lo sconto attuale è il migliore di sempre e il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo monitor propone una risoluzione pari a 3440x1440 (Ultra WQHD) in 21:9. La frequenza di aggiornamento è 75 Hz con FreeSync. Dispone di due porte HDMI e un display port. Supporta PIP, PBP, Flicker Free, Eye Saver Mode, Eco Saving Plus, Game Mode e Image Size. Misura 82.81 x 47.08 x 24.28 cm.

Monitor Samsung da 34 pollici in 21:9

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.