Offerte Amazon: Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PS5 in offerta per il Black Friday 2022

Nella recensione di Marvel's Spider-Man: Miles Morales abbiamo parlato di come questo sequel con protagonista appunto Miles Morales introduca diversi miglioramenti rispetto al primo episodio della serie targata Insomniac Games, tanto sul fronte del web swinging quanto su quello dei combattimenti.

Nella recensione di Marvel's Spider-Man: Miles Morales abbiamo parlato di come questo sequel con protagonista appunto Miles Morales introduca diversi miglioramenti rispetto al primo episodio della serie targata Insomniac Games, tanto sul fronte del web swinging quanto su quello dei combattimenti.

Il protagonista dell'avventura è infatti dotato di capacità che gli consentono di emettere potenti scariche bioelettriche e di mimetizzarsi con l'ambiente, diventando letteralmente invisibile: meccaniche che si traducono in un gameplay ancora più vario e divertente.

La Ultimate Edition di Marvel's Spider-Man: Miles Morales include anche Marvel's Spider-Man Remastered per PS5, la versione rimasterizzata del primo capitolo del franchise, dunque parliamo di un pacchetto che offre due giochi anziché uno.

