Offerte Amazon: Microsoft 365 Family - Fino a 6 persone per 12 mesi in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un codice per Microsoft 365 Family - Fino a 6 persone per 12 mesi. Lo sconto segnalato è del 42%, ovvero di 42.01€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 99.99€. Lo sconto attuale non è il migliore di sempre; di norma però lo sconto viene proposto a distanza di mesi, quindi è una buona occasione per ottenerlo a prezzo ridotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e viene spedito tramite email subito dopo l'acquisto. Potete comunque selezionare anche la spedizione via corriere.

Microsoft 365 Family include 12 mesi di accesso al servizio per sei persone. I programmi inclusi niq questo pacchetto sono: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Family Safety, Microsoft Editor e Microsoft Teams, oltre alla sicurezza avanzata di Microsoft Defender per i vostri dati e dispositivi, all'Editor video Clipchamp con effetti e filtri premium e spazio di archiviazione cloud extra e protezione avanzata per la sicurezza fisica e digitale della famiglia.