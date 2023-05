Trackmania: data d'uscita annunciata per PlayStation e Xbox

Trackmania, il particolare racing game free-to-play di Nadeo e Ubisoft, è finalmente in arrivo anche su console, con la data d'uscita fissata per il 15 maggio su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Amazon Luna, come riferito anche nel trailer riportato qui sotto.

Disponibile già da quasi tre anni su PC, Trackmania è dunque in arrivo questa settimana anche su console, con multiplayer cross-play e progressione incrociata tra le varie piattaforme, in base a quanto riferito da sviluppatori e publisher.

Il gioco è stato lanciato originariamente l'1 luglio 2020 su PC e, come i precedenti, ha raccolto un'ampia community di giocatori.

Si tratta di una sorta di remake dell'originale Trackmania, che rilancia la serie con una notevole evoluzione tecnica applicata e vari nuovi contenuti e possibilità di personalizzazione. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un gioco di corse arcade fortemente incentrato sul multiplayer e sull'azione della community di giocatori.

Un elemento fondamentale di Trackmania è infatti sempre stato l'ampio editor di tracciati che consente ai giocatori di personalizzare al massimo l'esperienza di gioco, potendo costruire e modificare piste e tracciati in maniera molto profonda. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Trackmania su PC, in attesa di vedere in azione anche questa nuova versione per console, che dovrebbe comunque corrispondere in tutto e per tutto a quella già disponibile.