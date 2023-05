Offerte Amazon: Forspoken per PS5 è in sconto a un nuovo prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia PS5 di Forspoken. Lo sconto segnalato è del 50%, ovvero di 40€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 79.99€. Lo sconto attuale è il migliore da quando il prodotto è disponibile. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon..

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Forspoken è un grosso spreco di potenziale: un gioco con meccaniche eccelse e forse il miglior sistema di magie che abbiamo mai visto in un action, ma che servono da collante per un open world banale e limitato, per nulla rafforzato da una narrativa deludente e piena di cliché. Il valore dei sistemi di fondo è tale da rendere comunque l'esperienza valida per chiunque ami sperimentare, eppure speriamo sinceramente che quanto fatto con questo titolo venga ripreso e utilizzato per qualcosa di più curato in tutti gli altri aspetti. Così com'è, purtroppo, finisce invece per essere un'opera dimenticabile."