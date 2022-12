Offerte Amazon: Need for Speed Unbound per PS5 e Xbox Series già in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per una copia PS5 e Xbox Series X|S di Need for Speed Unbound. Il prezzo è 49.98€ per la versione PlayStation 5, mentre su Xbox costa 59.99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo consigliato del gioco è 79.99€. Si tratta per entrambe le versioni del prezzo più basso sin dall'uscita, che è recente. I due giochi sono ora a un ottimo prezzo. Sono venduti e spediti da Amazon e il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Need for Speed Unbound riesce da un lato a caratterizzare in maniera forte l'esperienza dal punto di vista visivo, grazie al controverso effetto in stile "Chi ha incastrato Roger Rabbit?" che vede personaggi in cel shading muoversi all'interno di un mondo reso in maniera realistica, auto e scenari compresi; dall'altro rimane sul vago in termini di gameplay, riprendendo l'indovinata formula di Heat ma senza grande convinzione, mettendo in campo un modello di guida che non siamo riusciti ad apprezzare fino in fondo e un open world senza dubbio bello da vedere ma che non fornisce motivi concreti per essere esplorato a fondo."

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Need for Speed Unbound

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.