Offerte Amazon Prime Day: 5€ di buono sconto se usi Amazon Music

Grazie a una nuova iniziativa dell'Amazon Prime Day è possibile ottenere un buono dal valore totale di 5 euro per la piattaforma di E-Commerce, il quale può essere ottenuto in maniera molto veloce e senza che risulti necessario dover avere a che fare con alcun tipo di costo aggiuntivo, in quanto risulta necessario utilizzare solamente Amazon Music Free.

Accedendo al proprio account e ascoltando un brando musicale per intero, risulta quindi possibile ricevere via e-mail un codice promozionale da utilizzare sul proprio account al fine di ricevere lo sconto di 5€ in questione.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.