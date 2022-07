Tomonobu Itagaki ha annunciato Apex Game Studios, sta sviluppando un gioco con NFT

Tomonobu Itagaki, designer noto per la serie Dead or Alive e per il reboot di quella Ninja Gaiden, ha annunciato di aver fondato un nuovo studio di sviluppo, chiamato Apex Game Studios, che si sta occupando di un gioco Web3, basato su blockchain e NFT: Warrior.

Warriors, il nome è abbastanza generico

Sul comunicato ufficiale con l'annuncio c'è scritto che Warrior mira a risolvere i problemi di performance, sicurezza e sostenibilità di GameFi 1.0 con GameFi 2.0. Stando alla descrizione ufficiale, è basato sul gameplay dei tripla A, per quello che significa, e offre un eccellente sistema economico, più accessibile e profittevole dei giochi tradizionali.

Come avviene sempre per quasi tutti i giochi basati sul cosiddetto Web3, il funzionamento del gioco in sé non è molto chiaro. Ma evidentemente si tratta di un mercato dove l'economicità del tutto conta più di cosa si gioco.

Itagaki, comunque, vuole creare giochi che siano esperienze reali, dove i giocatori possono competere tra di loro. In futuro, oltre ai giochi basati sugli NFT, vorrebbe anche lavorare a qualche metaverso, perché considera queste tecnologie come delle armi grandiose.