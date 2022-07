Offerte Amazon Prime Day: Blink Indoor, Outdoor e Mini in super sconto

Le offerte Amazon per i Prime Day si aprono con tutte le Blink, Outdoor, Indoor e Mini, in super sconto. Queste offerte, presenti anche con diverse configurazioni, vanno ad anticipare le giornate del Prime Day, in arrivo nei prossimi giorni. La Blink Mini viene venduto con uno sconto del 34%, scendendo dai 34,99€ fino a 22,99€, un prezzo davvero vantaggioso. Il prodotto è disponibile sia bianco che nero, ed è acquistabile anche in coppia. Si tratta di una videocamera con filo capace di rilevare il movimento e tante funzioni di controllo. Pensato per gli esterni, la Blink Outdoor scende dai 99,99€ di partenza fino a 53,99€, con uno sconto del 46%. Il sistema, che viene venduto in offerta anche accoppiato all'Echo Show 5, è disponibile sia singolarmente che in più pezzi. Pensata per gli esterni, questa telecamera senza fili è alimentata a batteria (dura fino a due anni con due batterie AA) e resiste agli agenti atmosferici. L'interno casa invece viene coperto dalla Blink Indoor, che dai 79,99€ di partenza scende a 75,99€, un piccolo sconto che comunque permette di acquistare questo prodotto ad un prezzo migliore. Anche in questo caso, è possibile acquistare il prodotto in più pezzi, risparmiando ancora di più. Questa telecamera, anch'essa senza fili e a batteria, è invece pensata per gli interni, senza farsi mancare però le funzioni tipiche del brand.

Blink Outdoor

