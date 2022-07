Offerte Amazon Prime Day: Fire TV Cube 4K in super sconto

Le offerte Amazon dei Prime Day partono in anticipo: disponibile in super sconto il Fire TV Cube, lettore multimediale 4K. Il dispositivo, capace di tante funzioni una volta collegato al proprio TV, presenta uno sconto considerevole. Il Fire TV Cube, che di solito si trova al prezzo di 119,99€, ora sta a soli 69,99€, con uno sconto del 42%, una cifra davvero bassa per le funzioni che offre questo dispositivo.

Come prima cosa possiamo vedere che permette di vedere in streaming contenuti in 4K (se la vostra TV supporta il formato), gestendo tutto grazie al processore hexa-core all'interno. Compatibile poi con Alexa, questo dispositivo permette di cercare i contenuti sfruttando i comandi vocali, oltre che gestire anche soundbar e ricevitori A/V. Presenti infine tutte le app più importanti come YouTube, Prime Video e tante altre ancora.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Fire TV Cube

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.