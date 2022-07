Offerte Amazon: Call of Duty Black Ops III in forte sconto per PlayStation 4

Oggi le offerte di Amazon ci propongono un Call of Duty: Black Ops III per PlayStation 4 in forte sconto. Si tratta di uno sconto del 51%, partendo da un prezzo già basso di suo. Il prezzo al quale potrete acquistare questo Call of Duty: Black Ops III è di 6,59€, davvero poco per un gioco della serie di Call of Duty.

Nella nostra recensione abbiamo parlato di come questo Call of Duty: Black Ops III proponga un'offerta ricca di contenuti, a partire dalla campagna alternativa Nightmare con gli zombie, fino all'esperienza di gioco multiplayer, capace di rinnovarsi con un sistema di movimento nuovo.

Call of Duty: Black Ops III PlayStation 4

