Offerte Amazon Prime Day: Ghostwire Tokyo in super sconto

Le offerte di Amazon per il Prime Day arrivano anche sulla Next-Gen con Ghostwire: Tokyo, disponibile in super sconto per PlayStation 5 (e non solo). Il gioco parte da un prezzo ottimo per PS5, ma in realtà è disponibile scontato anche per PC, persino in versione Deluxe. Ghostwire: Tokyo parte dal prezzo di 34,97€ per PlayStation 5, mentre per PC sta a 29,97€. Le versioni Deluxe, invece, hanno un costo scontato rispettivamente di 44,97€ e 39,97€. Tutte queste edizioni inoltre hanno in omaggio un poster in metallo.

Ghostwire: Tokyo ci catapulta in una Tokyo deserta, stravolta da presenze sovrannaturali. Utilizzando una combinazione di poteri elementali e abilità spettrali, il protagonista dovrà venire a capo del mistero che ha colpito la città, così da poter salvare i cittadini, e non solo.

