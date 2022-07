Offerte Amazon Prime Day: Final Fantasy VII Remake per PS4 e PS5 in super sconto

Le offerte Amazon per il Prime Day proseguono con Final Fantasy VII Remake, scontato per PlayStation 4 e anche per PlayStation 5. Ricordiamo che la versione PS5 del gioco è Intergrade, comprensiva del DLC dedicato a Yuffie. I due giochi sono scontati in modo diverso: Final Fantasy VII Remake per PS4 è venduto per i Prime Day al prezzo di 15,99€, mentre Final Fantasy VII Remake Intergrande per PS5, è venduto a 31,99€.

Final Fantasy VII Remake racconta di nuovo le vicende dell'omonimo gioco uscito nel 1997: la storia parla di Cloud Strife, guerriero d'elite che insieme ai suoi compagni dell'AVALANCHE dovrà combattere per salvare l'umanità da una strana epidemia e sconfiggere la Shinra.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.