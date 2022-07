Offerte Amazon Prime Day: Marvel's Guardians of the Galaxy PS5 in super sconto

Le offerte Amazon per i Prime Day continuano con Marvel's Guardians of the Galaxy per PlayStation 5 in super sconto. Si tratta di un gioco single player che racconta le vicende di Star-Lord e compagni, alle prese con una classica avventura da Guardiani della Galassia. Marvel's Guardians of the Galaxy è scontato per PlayStation 5 a 29,97€, un prezzo ottimo per l'esperienza single player che il gioco può dare.

In Marvel's Guardians of the Galaxy controlleremo Star-Lord, aka Peter Quill, alle prese con i soliti problemi galattici: pronto a mettere in gioco tutto per salvare la galassia, al suo fianco avrà Groot, Rocket Raccoon, Gamora e Drax. Il gioco, seppur non segue e non si collega alle trame dei film omonimi, ha molti richiami alle controparti cinematografiche e fumettistiche.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Marvel's Guardians of the Galaxy

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.