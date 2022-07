Offerte Amazon Prime Day: tanti prodotti Elgato in super sconto

Elgato propone una serie di offerte Amazon per i Prime Day davvero interessanti, passando per le schede d'acquisizione fino ad arrivare ai microfoni. Andiamo a vedere le più interessanti proposte dal brand. Il primo di cui parliamo è l'Elgato Stream Deck, piattaforma per la creazione di contenuti che permette di controllare, attraverso shortcut, determinate funzioni sui software del PC al quale è collegato. Questa versione ha 15 pulsanti personalizzabili e costa 99,99€, con uno sconto del 33%. Proseguiamo con la scheda d'acquisizione Elgato HD60 S+, capace di catturare in 1080p60 HDR10 o in 4K60 HDR10, compatibile con tutte le console e dotata di una latenza molto bassa. La scheda è venduta a 139,99€, con uno sconto del 30%. Il microfono Elgato Wave 3, collegabile tramite USB, è un microfono da streaming, podcast e gaming dotato di software di missaggio gratuito, così da poter gestire vari canali direttamente dal proprio PC. Il prezzo scontato è di 119,99€, con un taglio del 29%. Stavolta qui lo sconto non è tanto, si tratta del 13%, ma parliamo dell'Elgato Green Screen, un pannello chroma key verde retrattile che permetterà di modificare in post produzione - o direttamente in streaming tramite filtro - il vostro fondale. Il prezzo è di 129,99€. Elgato pensa anche all'illuminazione con le Key Light Air, dispositivi da scrivania capaci di irradiare una luce fino a 1400 lumen. Utili per streaming, videoconferenze e registrazioni, il prezzo è di 99,99€, con uno sconto del 23%.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Elgato HD60 S+

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.