Offerte Amazon Prime Day: TV OLED LG C1 da 48, 55 e 65 pollici in super sconto

Le offerte Amazon Prime Day proseguono sugli OLED LG C1, disponibili in 48, 55 e 65 pollici. Il sostanzioso sconto, finalmente arriva anche sul TV da 48 pollici, spesso lasciato in disparte nelle offerte precedenti. Gli LG C1 OLED, nonostante modelli dell'anno scorso, si difendono bene per quanto riguarda qualità e funzioni, e ora con questi sconti diventano ancora più invitanti. Il 48 pollici è venduto a 799€, il 55 pollici a 899,99 mentre il 65 pollici arriva a 1.459€.

Gli OLED LG C1 sono TV del 2021 dotati di processore α9 Gen4, compatibili con Dolby Vision, Google Assistant e Alexa. Sono dotati di HDMI 2.1, e quindi compatibili con la VRR, e grazie ai pixel autoilluminanti dell'OLED riescono a riprodurre neri profondi e colori ricchi.

LG C1 OLED

