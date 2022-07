Offerte Amazon Prime Day: FIFA 22 per PS4, Xbox e PC in forte sconto

Le offerte Amazon Prime Day proseguono con FIFA 22, disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC in forte sconto. Se per le versioni console parliamo del disco fisico, per quella PC invece lo sconto è sul codice download. FIFA 22 è disponibile in sconto per PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di 24,49€, mentre per PC in versione download è disponibile a 25,99€.

FIFA 22, come abbiamo detto nella nostra recensione, propone un comparto tecnico notevole, tante modalità di gioco di ogni tipo, a partire da quelle più classiche fino alla ormai gettonatissima FUT e tante personalizzazioni possibili. Nell'attesa del nuovo capitolo, il prezzo proposto per i Prime Day è allettante.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

FIFA 22

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.