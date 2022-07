Offerte Amazon Prime Day: notebook gaming MSI Katana GF66 con un ottimo sconto

Nuove offerte Amazon per i Prime Day: stavolta tocca al notebook da gaming MSI Katana GF66, che proposto con un ottimo sconto. Questo portatile al suo interno monta una RTX 3070, ma ciò che stupisce è il prezzo. Il notebook da gaming MSI Katana GF66 è disponibile su Amazon per i Prime Day a 1.399€, invece del prezzo pieno di 1.699€, uno sconto circa del 22%.

Il computer da gaming MSI Katana GF66 presenta uno schermo perfetto per il gaming da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e 144 Hz di refresh rate, il quale di conseguenza risulta perfetto per ottenere un'ottima fluidità in gioco. È presente un processore Intel Core i7-11800H, oltre che una scheda grafica RTX 3070 da 8 GB GDDR6. Il dispositivo offre parlando dell'archiviazione un SSD di tipo M.2 alquanto capiente da 512 GB, oltre che 16 GB a 3.200 MHz per quel che concerne la RAM.

Katana GF66

