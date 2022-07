Offerte Amazon Prime Day: Cyberpunk 2077 D1 Edition per PS4 e Xbox in forte sconto

Amazon Prime Day ci porta nuove offerte, stavolta legate a Cyberpunk 2077, gioco di CD Projekt RED che scende di prezzo per PS4 e Xbox. Si tratta della versione D1, quindi con all'interno un po' di contenuti extra. Cyberpunk 2077 D1 Edition è scontato al prezzo di 20,24€ per PlayStation 4, mentre per Xbox sta a 22,49€, un paio d'euro in più. Nel caso aveste le console Next-Gen, è possibile scaricare la patch next-gen gratuitamente, basterà inserire il gioco all'interno della console.

Cyberpunk 2077 D1 Edition contiene al suo interno la colonna sonora del gioco, il libretto digitale con una selezione di bozzetti del gioco, il manuale di cyberpunk 2020, degli sfondi per desktop e dispositivi Mobile, e infine il fumetto digitale Cyberpunk 2077: Your Voice.

Cyberpunk 2077 D1 Edition

