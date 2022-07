Offerte Amazon Prime Day: monitor QHD Philips 27M1N5500ZA in forte sconto

Grazie alle offerte di Amazon per il Prime Day risulta possibile acquistare il monitor da 27 pollici Philips Gaming 27M1N5500ZA a un prezzo particolarmente scontato, con il dispositivo in questione che vede un ribasso del prezzo in proprio favore davvero non indifferente. Il monitor in genere si presenta con la necessità di avere a che fare con un prezzo più alto, ma attualmente il Philips Gaming 27M1N5500ZA è disponibile su Amazon per solamente 374€, con una riduzione del prezzo totale del 24% davvero da tenere d'occhio per tutti coloro che sono alla ricerca di un device di questo tipo

Il device da 27 pollici presenta una risoluzione QHD e un refresh rate totale di 170 Hz, il quale garantisce una fluidità su schermo per tutte le operazioni davvero indifferente. Non mancano altoparlanti integrati, altezza regolabile, HDR400, 1 ms GTG e supporto al FreeSync.

