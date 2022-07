Offerte Amazon Prime Day: Nintendo Switch Lite Blu in sconto

Grazie alle offerte di Amazon per il Prime Day, Nintendo Switch Lite risulta disponibile a un prezzo a dir poco vantaggioso in tutte le colorazioni, grazie allo sconto presente che rende la console decisamente conveniente da acquistare. Le cinque colorazioni presenti (blu, corallo, giallo, grigio e turchese) hanno prezzi di 195€ e 194€, con uno sconto dell'11% in tutti i casi, che rende il dispositivo realizzato da parte di Nintendo particolarmente interessante da acquistare.

Parliamo della piattaforma rilasciata da Nintendo per chi non necessitò dell'utilizzo del dock, con il dispositivo in questione che diventa quindi del tutto ibrido e non portatile, pur restando pronta a supportare tutti i giochi rilasciati per Switch dal 2017.

Nintendo Switch Lite

