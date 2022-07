Offerte Amazon Prime Day: tastiera Logitech Keys-To-Go in forte sconto

Grazie alle offerte dell'Amazon Prime Day è possibile acquistare la tastiera Logitech Keys-To-Go a un prezzo che risulta decisamente scontato, con il dispositivo che quindi si lascia acquistare in maniera alquanto conveniente in questo specifico periodo. La tastiera Logitech Keys-To-Go si presenta nello specifico a un prezzo di solamente 39,99€ sia per quel che concerne la versione nera e sia per quella rose, le quali di conseguenza risultano entrambe scontate esattamente del 43%.

Il dispositivo in questione è compatibile con iPhone, iPad, Apple TV e i vari dispositivi iOS, e con il proprio design che rende il tutto particolarmente sottile e leggero, è in grado di offrire un'esperienza bluetooth davvero comoda e di qualità per quel che concerne diverse circostanze.

