Offerte Amazon: Resident Evil 4 Remake già in sconto in versione PS5

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Non fosse per la mancanza di Separate Ways, Resident Evil 4 sarebbe un remake a un passo dalla perfezione. Il lavoro di Capcom rispetta quanto fatto nell'originale, ma riesce ad eliminare sistematicamente quasi tutte le sue debolezze legate all'età e alla trama; il tutto offrendo ore di nuovi contenuti nella campagna principale e una qualità generale altissima in ogni singolo altro aspetto. Certo, uno shooting meno viscerale rispetto all'opera di Mikami potrebbe parzialmente deludere i puristi, e anche qui la fase finale ha una resa inferiore rispetto ai picchi più alti dei primi due terzi dell'avventura, tuttavia siamo davanti a un lavoro da applausi, che riesce a perfezionare ben al di là delle aspettative un titolo già eccelso. Da giocare assolutamente, che siate fan della serie o meno."