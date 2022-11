Offerte Amazon: Returnal per PS5 in sconto al minimo storico per il Black Friday 2022

Oggi è il primo giorno del Black Friday 2022, 18 novembre, e le offerte di Amazon Italia continuano ad accumularsi una dopo l'altra. In questo prima giornata di promozioni, vi proponiamo i migliori sconti a disposizione. Ad esempio, potete trovare in sconto Returnal, il gioco PS5 di Housemarque. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 80.99€. Il prodotto si trova ora al prezzo minimo storico. È venduto e spedito da Amazon e la restituzione è possibile fino al 31 gennaio 2023.

Nella nostra recensione vi abbiamo detto: "Gioco eccezionale Returnal. Housemarque ha fatto un salto in avanti che non può non sorprendere, ma il merito va anche ai PlayStation Studios che hanno saputo affrontare la sfida, dalla riuscita tutt'altro che scontata, sostenendo e aiutando il piccolo team come una grande famiglia. Ci sono delle debolezze nella trama, nella scarsa incisività di troppe run, in alcuni passaggi meno interessanti di altri, ma per il resto ci troviamo davanti a un prodotto eccellente."

Un combattimento di Returnal

