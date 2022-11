PlayStation Plus Essential, Extra e Premium in sconto per il Black Friday, i dettagli dell'offerta

Oggi Sony ha dato il via alle offerte del Black Friday 2022 sul PlayStation Store e come promesso sta offrendo l'abbonamento a PlayStation Plus scontato del 25% per tutti i tier, ovvero Essential, Extra e Premium. La promozione era stata svelata giusto pochi giorni fa, ma mancavano i dettagli ufficiali su modalità e tempistiche, che ora finalmente sono arrivati.

L'offerta sarà valida fino al 28 novembre a questo indirizzo e propone agli utenti, anche quelli con una sottoscrizione attiva, uno sconto del 25% sull'abbonamento a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium. La promozione è valida solo per l'abbonamento annuale.

Inoltre la stessa percentuale di sconto è applicata anche per l'upgrade da un tier a quello di livello superiore (ad esempio da Essential a Extra).

Nello specifico grazie alla promozione potrete acquistare l'abbonamento di 12 mesi a PlayStation Plus Essential a 44,99 euro invece dei canonici 59,99 euro, quello a PS Plus Extra a 74,99 euro invece di 99,99 euro e quello a Premium a 89,99 euro invece di 119,99 euro.

Un riepilogo dei vantaggi offerti dai tre tier di PlayStation Plus

Si tratta di un'offerta senza dubbio molto vantaggiosa e che potrebbe fare gola a tanti utenti non abbonati o che stavano aspettando una riduzione di prezzo per provare i tier Extra e Premium del PlayStation Plus lanciati quest'anno da Sony, che permettono di accedere a un vasto catalogo di giochi PS5 e PS4, nonché prove a tempo e vecchie glorie dell'era PS1, PS2, PS3 e PSP.

Che ne pensate, approfitterete della promozione lanciata da Sony per abbonarvi o estendere la vostra sottoscrizione a PS Plus? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.