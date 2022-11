Offerte Amazon: Samsung Galaxy Tab S8+ da 8+256 GB in sconto per il Black Friday 2022

È finalmente arrivato il Black Friday 2022: gli sconti stanno arrivando da più direzioni e possiamo vedere i più interessanti proposti tramite Amazon Italia. Ora, ad esempio, potete acquistare in sconto un Samsung Galaxy Tab S8+ da 8+256 GB. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo, oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo tablet è 1.049€. Il prezzo attuale non è il minimo storico, ma non è di molto superiore. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023.

Samsung Galaxy Tab S8+ propone uno display AMOLED da 12,4 pollici. Include una nuova S Pen a bassa latenza. La modalità Multischermo del tablet ti consente di regolare la grandezza, la posizione e il numero di finestre. La risoluzione massima è 2800x1752 pixel. La RAM è da 8 GB e lo spazio di archiviazione è da 256 GB. Il tablet misura 13.34 x 0.79 x 4.22 cm.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Samsung Galaxy Tab S8+

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.