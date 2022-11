Offerte Amazon: set LEGO Super Mario Il Potente Bowser in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un set LEGO di Super Mario Il Potente Bowser. Lo sconto segnalato è di 50.99€, ovvero del 19%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo set LEGO è 269.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. La restituzione è possibile entro il 31 gennaio 2023.

Il set LEGO Super Mario Il Potente Bowser comprende 2807 pezzi e misura 58.2 x 48 x 12.4 cm. L'iconico cattivo di Super Mario ha occhi rotanti, è dotato di lanciafiamme dalla bocca. La piattaforma da battaglia ha 2 torri che possono essere abbattute da Bowser e un blocco POW nascosto con Action Tag, con cui i personaggi LEGO Super Mario (figure non incluse) possono interagire. Per giocare in modo interattivo con il potente Bowser sono necessari i set Starter Pack con le figure di LEGO Mario (71360), LEGO Luigi (71387) o LEGO Peach (71403) (venduti separatamente).

Set LEGO Super Mario Il Potente Bowser

