The Callisto Protocol: Sony ha aiutato il progetto con più di 150 impiegati

Che Sony avesse aiutato nello sviluppo di The Callisto Protocol era cosa nota, ma l'emersione online dei crediti di gioco ha permesso di valutare l'entità del supporto fornito: più di 150 persone, provenienti dal Visual Arts Services Group e dal team Malese.

Insomma, Striking Distance Studios ha ricevuto un bell'aiuto, ovviamente pagato. Sony infatti supporta spesso le terze parti affittando i suoi studi per il motion capture e assistendo nella realizzazione delle sequenze cinematografiche e del lato audio. Quello di The Callisto Protocol è uno dei supporti maggiori che si ricordi da parte della multinazionale giapponese.

Sony di suo ha anche i diritti sul marketing di The Callisto Protocol, pur non essendo un'esclusiva console, quindi deve esserci stato un accordo generale intorno al prodotto firmato con KRAFTON, l'editore. Viste le prime voci e il primo voto ricevuto ricevuto dal gioco, la collaborazione deve essere stata davvero fruttuosa.

Per il resto vi ricordiamo che The Callisto Protocol uscirà il 2 dicembre 2022 su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X e S e PS5.