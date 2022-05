Offerte Amazon: smart TV LG da 75 pollici in sconto a -2.250€, prezzo disponibile per pochi giorni

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una Smart TV LG da 75 pollici. Lo sconto segnalato è di 2.250€, ovvero del 64%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questa smart TV LG è 3.499€. In realtà, di norma è possibile trovarla a 2.250€ circa. Lo sconto effettivo è comunque notevole, visto che parliamo di 1.000 euro in meno. Questa offerta è iniziata a inizio maggio, ma ora il prezzo ha subito un ulteriore calo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questa smart TV LG propone un display QNED Mini LED. Combina inoltre le tecnologie NanoCell Plus e Quantum Dot. La risoluzione massima è 4K. Supporta le tecnologie Dolby Atmos, Dolby Vision IQ e FILMMAKER MODE. Inoltre, propone due porte HDMI 2.1, per il supporto al 120 Hz e alle tecnologie Freesync, HGIG, ALLM e eARC.

Smart TV LG da 75 pollici

