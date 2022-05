Nessun PlayStation Showcase o State of Play prima di settembre 2022, dice un insider

L'insider AccountNGT, che ha assunto una notevole popolarità in questi mesi grazie ad alcune previsioni corrette, ha riferito che Sony non avrebbe in programma alcun PlayStation Showcase o State of Play di rilievo fino a settembre 2022.

L'utente Twitter in questione ha confermato, in base a fonti a lui vicine, che c'è effettivamente uno Sly Cooper per PS5 in sviluppo e da presentare quest'anno, ma ha aggiunto che questo verrà presentato con ogni probabilità a settembre 2022, come d'altra parte aveva affermato anche in precedenza a partire da marzo, quando sono emerse le prime voci sul gioco.



"La stessa fonte che mi ha svelato questo alcune settimane fa mi ha anche riferito che non ci sono eventi di presentazione previsti fino a settembre", ha spiegato AccountNGT. Dunque, in base a questa misteriosa fonte su cui fa affidamento il personaggio in questione, non ci sarebbero State of Play o PlayStation Showcase per quasi tutta l'estate, con un evento forse di grosso calibro previsto direttamente per settembre 2022.

A questo punto attendiamo ulteriori informazioni al riguardo: altri insider e giornalisti, tra cui anche Jeff Grubb, riferivano un'alta probabilità che Sony abbia in programma un evento di presentazione per l'inizio di giugno 2022, all'interno della prima settimana del mese. La cosa potrebbe comunque avvenire anche in accordo con le informazioni di AccountNGT ma potrebbe trattarsi di uno State of Play minore, oppure semplicemente si tratta di informazioni discordanti, staremo a vedere.

Intanto sembra esserci un'ulteriore conferma del nuovo Sly Cooper per PS5 anche da parte di AccountNGT, dopo la rivelazione di Nick Baker riportata nelle ore scorse.