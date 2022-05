Sly Cooper PS5, ecco quando avverrà il reveal per un noto leaker

Sly Cooper per PS5 sarà protagonista di un reveal quest'anno, ma quando esattamente? Stando al noto leaker Nick Baker, la presentazione del gioco non avverrà a giugno, bensì nei mesi successivi.

Baker ha fondamentalmente ribadito ciò che era già stato anticipato da un altro leaker, ovverosia che Sly Cooper per PS5 verrà annunciato nella seconda metà del 2022, nell'ambito di uno State of Play o comunque di un evento diverso rispetto a quello atteso per il mese prossimo.

"Stando alle informazioni in mio possesso, non mi aspetterei un annuncio di Sly Cooper a giugno", ha detto Baker. "Il reveal dovrebbe comunque avvenire nel 2022, solo non il mese prossimo. Magari in un evento a settembre o qualcosa del genere."

Creata da Sucker Punch nel 2002, la serie di Sly Cooper è composta da tre capitoli che sono stati raccolti nella collection rimasterizzata per PS3 Sly Cooper: Ladri nel Tempo (recensione). Il franchise è tuttavia stato completamente assente durante il ciclo di PS4.