PlayStation Plus, nuovo abbonamento già disponibile in alcuni paesi: Sony celebra l'evento

Il nuovo abbonamento a PlayStation Plus è già disponibile in alcuni paesi da oggi, nello specifico Corea del Sud, Hong Kong, Indonesia, Malesia, Singapore, Taiwan e Thailandia. Approderà quindi in Giappone, negli USA e in Europa.

A pochi giorni dall'annuncio dei giochi inclusi nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, Sony ha pubblicato un post sul PlayStation Blog per "suonare la carica" in relazione al servizio e per parlare di "una nuova era di servizi di abbonamento".

"È difficile credere che siano passati quasi 12 anni da quando abbiamo introdotto per la prima volta PlayStation Plus e Wipeout HD era uno dei primi giochi offerti ai membri PlayStation Plus", ha scritto Veronica Rogers, senior vice-president per la divisione Global Sales and Business Operations.

"PlayStation Plus si è evoluto nel corso degli anni con oltre 1.000 giochi disponibili per gli abbonati di tutto il mondo. Abbiamo regolarmente migliorato le nostre offerte per offrire un pacchetto accattivante ai 47 milioni di utenti che oggi sono abbonati al servizio."

"Appena otto anni fa, abbiamo lanciato PlayStation Now come versione beta aperta e da allora l'abbiamo visto trasformarsi in un servizio completo, apprezzato da oltre tre milioni di utenti in mercati selezionati."

"A partire da oggi, facciamo un ulteriore passo avanti per i nostri servizi. Siamo lieti di unirci alla community PlayStation in Asia per dare il benvenuto alla nuova offerta di vantaggi a tre livelli di PlayStation Plus."

"Il lancio partirà oggi nei seguenti Paesi: Corea del Sud, Hong Kong, Indonesia, Malesia, Singapore, Taiwan e Thailandia. La prossima settimana seguirà il Giappone. I mercati del Nord e Sud America, dell'Europa, dell'Australia e della Nuova Zelanda effettueranno il lancio il mese prossimo."

PlayStation Plus, il logo del servizio

"Questo è un momento entusiasmante per noi: inizieremo a offrire il nostro incredibile catalogo giochi ai giocatori PlayStation di tutto il mondo. La nostra priorità è inserire nel servizio giochi di alto livello; pertanto, siamo lieti di lanciare alcuni dei titoli più celebri, tra cui Marvel's Spider-Man: Miles Morales, NBA 2K22, Red Dead Redemption 2 e Returnal per gli abbonati Extra e Premium/Deluxe."

"Inoltre, saranno disponibili alcuni dei titoli classici più amati come Ape Escape, Super Stardust Portable,Syphon Filter, Tekken2 e molti altri. Questi giochi iconici saranno incredibili da giocare su PS5 e PS4. Il nostro catalogo giochi verrà aggiornato nel corso del tempo con nuovi titoli entusiasmanti e non vediamo l'ora che tutti possano provare questa esperienza."

"È stato un viaggio incredibile fino a oggi e siamo davvero orgogliosi dei numerosi team di SIE che hanno lavorato incessantemente per trasformare i nostri servizi e offrire valore e flessibilità ai nostri clienti. Nel complesso, i nostri team hanno messo i giocatori in primo piano e al centro delle decisioni prese per creare questo fantastico abbonamento ai giochi."

"Ringraziamo la community PlayStation per aver intrapreso questo viaggio con noi e celebrato una nuova era di servizi di abbonamento ai giochi in rete. Grazie mille!"