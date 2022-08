Offerte Amazon: smartphone vivo X80 Pro 5G da 12+256 GB in sconto con questo coupon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare uno smartphone vivo X80 Pro 5G da 12+256 GB. Lo sconto, tramite un coupon a numero limitato, è di 130€. Il coupon si attiva sotto il prezzo, selezionando la casella dedicata. Il prezzo di questo smartphone è 1.299€. Quello attuale è il primo sconto proposto per lo smartphone, ma solo tramite un coupon: il numero di coupon è limitato e per certo non possono essere attivati oltre il 7 agosto 2022. Se si è quindi interessati all'X80 Pro 5G con questo sconto, conviene non aspettare. Il prodotto è spedito da Amazon.

Lo smartphone vivo X80 Pro 5G propone un schermo curvo 3D AMOLED da 6,78 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e risoluzione 3200×1440. La batteria è da 4700 mAh con una FlashCharge Wired da 80 W. Può essere anche ricaricato in wireless a 50 W. Dispone anche di un sensore di impronte digitali 3D a ultrasuoni di grandi dimensioni, con un'area di rilevamento 11,1 volte più grande rispetto ai tradizionali sensori.

Smartphone vivo X80 Pro 5G da 12+256 GB

