Mario Kart 8 Deluxe: un leak potrebbe aver svelato le prossime piste DLC

Un leak potrebbe aver svelato la lista parziale delle piste DLC in arrivo su Mario Kart 8 Deluxe con i prossimi pacchetti del Pass percorsi aggiuntivi.

Dopo il lancio del pacchetto 2 di ieri, il noto dataminer OatmealDome ha scoperto che tra i nuovi file di gioco della versione 2.1.0 del gioco sono nascosti dei "file audio di anteprima" di circuiti inediti.

Il dataminer spiega che i "file audio di anteprima" sono una versione ridotta di un brano, della durata di circa un secondo, che vengono eseguiti nel gioco mentre la console carica la traccia musicale completa.

Grazie ai dati condivisi da OatmealDome, l'utente Twitter Fishguy6564 è riuscito a stilare una lista parziale dei circuiti e le coppe che verranno aggiunte su Mario Kart 8 Deluxe con i prossimi pacchetti del Pass percorsi aggiuntivi, che abbiamo riportato di seguito:

Rock Cup: London Loop (Tour), Peach Gardens (DS), Boo Lake / Broken Pier (GBA), Alpine Pass (3DS)

Moon Cup: Berlin Byways (Tour), Waluigi Stadium / Wario Colleseum (GCN), Merry Mountains (?), Rainbow Road (3DS)

Fruit Cup: Amsterdam Drift (Tour), Wii, DS, ?

Boomerang Cup: Singapore Speedway (Tour), GameCube, GBA, Los Angeles Laps (Tour)

Feather Cup: Tour, Wii, Sunset Wilds (GBA), Tour

Cherry Cup: Bangkok Rush (Tour), GameCube, SNES, ?

Acorn Cup: Vancouver Velocity (Tour), Maple Treeway (Wii), ?, ?

Spiny Cup: Tour, GameCube, ?, Wii

La lista qui sopra come possiamo vedere è solo parziale dato che molte piste non sono state ancora identificate dalla community. Inoltre i più attenti noteranno che in parte si basa anche sui leak trapelati in rete a marzo. Parliamo in ogni caso di informazioni non ufficiali, dunque come al solito raccomandiamo di prenderle con le pinze.