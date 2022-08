Square Enix vuole vendere quote dei suoi studi, Sony e Tencent tra i potenziali acquirenti?

Square Enix ha intenzione di vendere delle quote dei suoi studi interni e secondo l'analista di mercato David Gibson tra i possibili acquirenti ci sono Sony, Tencent e Nexon.

Durante il resoconto finanziario per gli azionisti relativo ai risultati dell'ultimo trimestre, la compagnia giapponese ha dichiarato che ha intenzione di vendere delle quote dei suoi studi tra gli obiettivi della "Fase 2" del suo piano per aumentare l'efficienza del capitale.

La "Fase 1" prevedeva la vendita di Crystal Dynamics ed Eidos Montreal, entrambe acquistate da Embracer Group a maggio. Square Enix afferma che la decisione di cedere i due studi occidentali è stata presa per i timori che i loro giochi cannibalizzassero le vendite del resto della compagnia.

La "Fase 2" invece consiste in una diversificazione della struttura del capitale dello studio. A causa dell'aumento dei costi di sviluppo, Square Enix sarà più selettiva con le proprie risorse, limitando l'espansione dell'azienda. Pertanto, la società sta effettuando una revisione del proprio portafoglio di studi interni al fine di valutare questi fattori. In particolare quelli situati in Europa e negli Stati Uniti di proprietà della società saranno interessati da questa decisione, con l'obiettivo di allocare ulteriori risorse per i giochi sviluppati dai suoi team giapponesi.

Di conseguenza Square Enix vuole vendere le quote dei suoi studi per migliorare l'efficienza del capitale e secondo Gibson tra i possibili compratori ci sono Sony, Nexon e Tencent, in quanto in questi mesi hanno dimostrato in più di un'occasione la volontà di espandersi o di diversificare i propri investimenti.

Dopo la vendita di Crystal Dynamics ed Eidos, la società prevede di avere 1,4 miliardi di dollari in contanti e zero debiti, una condizione favorevole che secondo Gibson permetterà a Square Enix di finanziare nuovi investimenti e al tempo stesso non svendere le quote dei propri studi.

Nel frattempo pare che Tencent sia in procinto di acquistare altre quote di Ubisoft, con l'obiettivo di diventare l'azionista maggiore.