Square Enix vende Crystal Dynamics/Eidos per "difendere" i giochi giapponesi? Analisti non ci credono

In una recente riunione finanziaria, Square Enix ha rivelato una serie di informazioni riguardo al proprio futuro e ha svelato che la vendita di Crystal Dynamics ed Eidos è stata condizionata dalla volontà di difendere le vendite dei giochi giapponesi della compagnia. Due noti analisti, però, non credono a questa ipotesi.

Come potete vedere nel tweet poco sotto, Dr. Serkan Toto (CEO dell'agenzia Kantan Games Inc.) e David Gibson (Senior Analyst presso MST Financial) spiegano che quanto indicato da Square Enix non sembra esattamente credibile. Square Enix sostiene che la vendita di Crystal Dynamics ed Eidos serve per evitare che i giochi prodotti da tali compagnie tolgano spazio agli altri titoli prodotti dai team giapponesi di Square, ma secondo Toto nessuno dovrebbe crederci.

Anche Gibson concorda con Toto, affermando di essere rimasto stupito da quanto detto da Square Enix. Fa un esempio con Final Fantasy, che viene pubblicato ogni 5 o 7 anni: a suo dire, è impossibile che in tutto questo tempo non ci sia spazio per posizionare un AAA di uno degli ex-team occidentali di Square Enix.

Probabilmente, durante la riunione finanziaria Square Enix ha cercato di proporre ai propri investitori la vendita sotto una nuova luce, cercando di far capire che vendere tali team permetterà a Square Enix di concentrarsi di più sugli altri team e sulla vendita di tali giochi.

Ecco infine tutti i dettagli sulla riunione finanziaria di Square Enix.