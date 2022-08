God of War, alla scoperta dei manoscritti che hanno ispirato Santa Monica Studio

Durante gli scorsi mesi ci siamo soffermati molto sui personaggi, gli eventi e le tradizioni dietro la fantasmagorica ricostruzione della mitologia norrena nella nuova saga di God of War. Durante le nostre elucubrazioni, spesso abbiamo fatto riferimento a due testi fondamentali per la comprensione e lo studio di questa branca mitologica, l'Edda in prosa e l'Edda poetica, ma senza mai soffermarci più di tanto sull'argomento, meritevole di un'analisi a parte. Noi le abbiamo lette, le abbiamo analizzate, studiato ciò che si trovava sul web, ma non ci sembrava abbastanza. Così, abbiamo preso un volo diretto per Reykjavík con l'intento di andare a vedere in prima persona queste fonti inestimabili e farci raccontare da chi vi si trova a contatto tutto il giorno cosa significa tramandare questo tipo di conoscenza. Ebbene, è arrivato il momento di andare alla scoperta dei manoscritti che hanno ispirato Santa Monica Studio per God of War, oltre che, nei secoli, decine di altri autori, da Tolkien in giù.

Un’infarinatura storica God of War: l'Edda poetica conservata all'Istituto Árni Magnússon di Reykjavík Le fonti riguardanti miti e leggende nordiche non sono innumerevoli, anzi. La gran parte della conoscenza a nostra disposizione deriva principalmente da due scritti: l'Edda in prosa, firmata da Snorri Sturluson intorno al 1220, e l'Edda poetica, della quale non si conosce l'autore (o gli autori) e risalente, più o meno, al 1270. Le date della loro "pubblicazione" mettono in primo piano un contesto storico molto particolare: quello dell'Islanda medievale. Sì, perché, a differenza di quanto si potrebbe pensare, le uniche fonti scritte pervenuteci provengono tutte da un contesto islandese e non scandinavo-continentale. Viene da domandarsi perché questo strano concentrato di tradizione letteraria non sia sparsa più equamente per tutto il fu territorio norreno. Gísli Sigurðsson, ricercatore e professore presso l'Istituto Árni Magnússon di Reykjavík, ci ha raccontato che l'Islanda, nata come avamposto, è la regione dei possedimenti vichinghi che più è riuscita a rendersi indipendente e, grazie al grande peso dato al commercio, a includere molto velocemente idee, usi e costumi provenienti da diverse parti del mondo conosciuto, specialmente anglosassoni. God of War: Árni Magnússon, lo studioso a cui è dedicato l'Istituto di ricerca dove sono conservati i manoscritti più importanti sulla tradizione norrena Così, il cristianesimo ha attecchito in maniera molto più repentina e radicale rispetto ad altri territori nordici e, con esso, anche l'impellenza di tradurre in forma scritta il proprio sapere e le proprie tradizioni. Inoltre, è interessante notare come questa spinta letteraria corrisponda quasi a una moda contemporanea. Infatti, con tutta probabilità, tali scritti, specialmente i componimenti poetici cantati da scaldi e bardi, venivano commissionati da figure di spicco del panorama sociale locale, spinti dalle voci e testimonianze provenienti dalle terre inglesi, dove tale pratica denotava un certo prestigio. Così, nacquero opere come le due Edda, ma anche diverse saghe scritte (per la maggior parte perdute o estremamente frammentarie), in un momento in cui, ricordiamo, la lettura non era pratica comune e la stampa a caratteri mobili era ben lontana dall'essere inventata. Tuttavia, ciò non impedì a molti di creare la propria "edizione", trascrivendo i testi in forme, dimensioni e contesti differenti. God of War: la cosiddetta "Edda oblongata", versione illustrata che deve il nome alla sua inusuale forma allungata All'istituto abbiamo avuto modo di vedere tre versioni delle due Edda: una era la più completa e antica, priva di orpelli visivi, per lo più realizzata a scopo educativo, mentre le altre due le potremmo definire "illustrate". Quelli che abbiamo visto sono solo alcuni degli esempi di ciò che è diventata una vera e propria tendenza, spinta principalmente (anche nei momenti in cui la stampa e l'editoria iniziarono a portare la letteratura al livello di tutti, o quasi) dalla mancanza di denaro a sufficienza per possedere una propria copia, usanza che si è protratta fino agli inizi del Novecento.

L’Edda poetica God of War: l'Edda poetica, una raccolta di poemi mitologici ed eroici L'Edda poetica è una raccolta di poemi nordici di origine orale, riportati in forma scritta solo verso la fine del XIII secolo. Uno dei manoscritti meglio conservati è quello che abbiamo avuto l'onore di vedere dal vivo, inviato al re di Danimarca nel XVII secolo e riconsegnato all'Islanda nel 1971. Questa versione contiene i ventinove canti canonici che compongono l'Edda (il più famoso è la Vǫluspá, ovvero "La profezia della Veggente"), con anche una lacuna di diverse pagine, il cui contenuto può essere in parte ricostruito solo attraverso la comparazione con altri scritti del periodo. Data la semplice impaginazione, senza orpelli o ornamenti di alcun tipo, è ipotizzabile che questa edizione fosse stata realizzata principalmente per lo studio di tali testi, tanto che è anche indicizzata molto scrupolosamente. Infatti, il manoscritto è diviso in due parti ben distinte: la prima contiene i poemi mitologici, mentre la seconda i poemi eroici (comparabili con quelli del Nibelungenlied tedesco). God of War: il manoscritto di Jakob Sigurðsson, contenete le due Edda, oltre a diverse illustrazioni originali Da questa "prima versione accreditata" dell'Edda poetica ne sono state tratte molte altre nei secoli. Il professor Sigurðsson ci ha mostrato, ad esempio, un manoscritto risalente al XVIII secolo scritto da un contadino islandese, Jakob Sigurðsson, contenente una grande quantità di immagini disegnate a mano. La presenza di diversi nomi all'interno della precedente rilegatura ha permesso di seguire il percorso di questo volume lungo i secoli, che ha concluso il suo viaggio in Canada verso la fine del XIX secolo, per poi tornare sul territorio islandese solo alla fine del Millennio. Al suo interno, oltre all'Edda poetica, si trova anche l'Edda prosastica di Sturluson, assieme a tutta una serie di elementi dal carattere enciclopedico che potevano tornare utili al contadino Jakob per gestire la sua fattoria nell'est dell'Islanda.

L’Edda in prosa God of War: la pesca di Jormungandr da parte di Thor Di carattere totalmente diverso è l'Edda in prosa, scritta intorno al 1220 da Snorri Sturluson, uno storico e politico, nonché figura di spicco nel panorama sociale islandese del XIII secolo. A spingere Sturluson a comporre questo testo fu probabilmente la voglia di spiegare in modo semplice e immediato il significato celato dietro i componimenti poetici con i quali era cresciuto. Fu uno dei primi ad avanzare l'idea, seguendo il principio evemeristico, che le divinità di questi racconti fossero in realtà guerrieri e re che, con il tempo, assunsero agli occhi della gente un'aura divina. L'Edda in prosa è divisa in quattro parti: un prologo (dove Sturluson avanza l'ipotesi della provenienza degli Æsir da Troia), il Gylfaginning (Inganno di Gylfi), lo Skáldskaparmál (Dialogo sull'arte poetica) e l'Háttatal (Trattato di metrica). L'opera di Snorri è stata senz'altro una delle principali fonti di studio e ricerca riguardanti la mitologia norrena, data la relativa semplicità con cui l'autore ha scelto di riportare in forma prosastica i famosi canti orali degli scaldi, quasi sicuramente con un intento che potremmo definire pedagogico.