Offerte Amazon: Sony BRAVIA 4K e 60/120 Hz da 43, 50 e 75 pollici in sconto con Esclusive Prime

Sono finalmente iniziate le Offerte Esclusive Prime che permettono agli abbonati Amazon Prime di sfruttare una serie di promozioni per i giorni 11 e 12 ottobre 2022. Vi proponiamo quindi uno sconto per un Sony BRAVIA KD da 43, 50 e 75 pollici, con sconti che vanno dal 27% al 39%. Lo sconto attuale è il migliore di sempre per vari di questi modelli. Si tratta di promozioni interessanti che, ricordiamo, saranno valide solo per oggi e domani (11 e 12 ottobre 2022). Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Sony BRAVIA KD propone un processore X1 con tecnologie 4K X-Reality PRO e Triluminos PRO. Supporta anche Dolby Vision e Dolby Atmos oltre che X-Balanced Speaker. La frequenza di aggiornamento è fino a 120 Hz per il modello da 70 pollici, mentre è 60 Hz per i modelli da 43 e 50 pollici.

Sony BRAVIA

