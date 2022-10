Offerte Amazon: Samsung Galaxy A33 5G 6+128 GB in forte sconto con le Esclusive Prime

Sono finalmente iniziate le Offerte Esclusive Prime che permettono agli abbonati Amazon Prime di sfruttare una serie di promozioni per i giorni 11 e 12 ottobre 2022. Vi proponiamo quindi uno sconto per uno smartphone Samsung Galaxy A33 5G da 6+128 GB, scontato del 39%. Il prezzo consigliato per questo modello di smartphone è 389.90€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre e il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Samsung Galaxy A33 5G propone uno schermo Super AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione FHD+. La fotocamera principale OIS è da 40 MP. Monta un processore da 5nm Octa-core. La resistenza ad acqua e polvere è IP67. Le misure sono 15.97 x 7.4 x 0.81 cm, mentre il peso è 186 grammi. La batteria è da 5.000 mAh. Si tratta del modello del 2022.

Samsung Galaxy A33 5G da 6+128 GB

